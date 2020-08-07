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На COVID захворіли ще 103 дитини і стало багато складних випадків – Степанов

П'ятниця, 7 серпня 2020, 09:33

В Україні стало більше складних випадків захворювання на коронавірусну хворобу, також зростає захворюваність на COVID-19 у дітей.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 серпня  

Пряма мова: "У нас черговий антирекорд. Сьогодні за добу захворіла 1 453 особи. З них 103 дитини і 93 медичних працівники.

Було госпіталізовано 280 людей. Хочу нагадати, що госпіталізації підлягають люди, які перебувають у важкому перебігу хвороби.

За останню добу в Україні зафіксовано 33 летальних випадки. Одужав 531 пацієнт…  

Цифри вражають кожного дня. Практично кожного дня ми ставимо антирекорд. Давайте вже задумаємося про відношення до карантинних правил!

Спілкуючись із лікарями (я чую, що) у нас дуже багато стало складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже важко переноситься – ця хвороба. У нас збільшується кількість летльних випадків, у нас збільшується госпіталізація". 

Деталі: За добу 4 серпня стався антирекорд із госпіталізації: 293 хворих із коронавірусом поклали в лікарні.

Тоді було 1 271 нових випадки, з них 82 – діти, 52 – медпрацівники.

Станом на 7 серпня з усіх 78 261 зафіксованих за час пандемії випадків захворювання на COVID-19 в Україні 5 490 були у дітей і 9 078 – у медпрацівників.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


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