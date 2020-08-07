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Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем

П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:17

Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення одного з керівників МВС уряду Азарова Олега Татарова заступником глави Офісу президента.

Джерело: Зеленський у Маріуполі 7 серпня

Пряма мова: "Що стосується цієї людини. Я не знаю, що таке "він стара людина". Думаю, він віком приблизно як я. Йому за 40, навіть немає 50…

Ми всі жили за часів Януковича, деякі люди побігли разом з Януковичем, а в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, це несправедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича вважати "старою владою".

Для мене всі, хто очолював, за пана Порошенка теж уже "стара влада". І там були досвідчені люди і в ті роки були досвідчені люди. Головне, щоб людина була чесна".

Що було раніше: 5 серпня Зеленський призначив Татарова заступником глави Офісу президента, який відповідатиме "за правоохоронний напрям".

Довідково: Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова.

Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курирував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

Після Революції Гідності та люстрації став адвокатом.

У 2016 році він був захисником нардепа Вадима Новинського (на той час "Опозиційний блок").

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийЯнуковичОфіс президентаАндрій Єрмак


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