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Поліція Кіпру допитала росіянина, корабель якого привіз селітру, що вибухнула у Бейруті – ЗМІ

П'ятниця, 7 серпня 2020, 14:03

Влада Кіпру встановила місцезнаходження і допитала росіянина, який вважається власником корабля, що привіз до Бейруту вантаж нітрату амонію, що вибухнув цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представник кіпрської поліції повідомив, що в четвер вдень у своєму будинку на Кіпрі допитували чоловіка, ім'я якого він не назвав.

"З Інтерполу в Бейруті надійшов запит з проханням встановити місцезнаходження цієї людини і поставити певні питання, пов'язані з вантажем", - сказав прессекретар Христос Андреу.

Він сказав, що відповіді були передані в Бейрут, але відмовився надати додаткову інформацію.

Джерело агентства в правоохоронних органах на умовах анонімності повідомило, що цією людиною був 43-річний російський бізнесмен Ігор Гречушкін.

Борис Прокошев, який був капітаном корабля в 2013 році, раніше заявляв, що хімікати опинилися в Бейруті після того, як власник судна, якого він назвав Гречушкіним, сказав йому зробити позапланову зупинку в Лівані, щоб забрати зайвий вантаж.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули 154 особи та близько 5 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

У 2013 році судно, яке ходило під прапором Молдови, мало доправити небезпечний вантаж із Батумі в Мозамбік, але через технічні проблеми зайшло в порт Бейрута.

Тоді ліванська влада заборонила судну виходити в море. За словами капітана судна, пароплав у Бейруті заарештували за несплату портових зборів.

Більшу частину екіпажу Rhosus відпустили, але на борту залишили чотирьох моряків, які змогли виїхати з Бейрута тільки через рік, адже Гречушкін, фактично, покинув судно, вантаж та моряків напризволяще. Після затримання Rhosus він оголосив себе банкрутом.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Теми: ЛіванвибухКіпрполіція


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