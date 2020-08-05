Вибух у Бейруті: 300 тисяч людей залишились бездомними
Середа, 5 серпня 2020, 13:32
Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
Джерело: AFP з посиланням на губернатора Бейрута Марвана Абуда
Пряма мова: "Я думаю, що від 250 до 300 тисяч людей, які зараз без дому".
What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA
— Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020
Деталі: Абуд додав, що орієнтовна вартість збитку від вибуху 4 серпня склала від 3 до 5 мільярдів доларів.
За його словами, інженери та технічні команди ще не провели офіційну оцінку. Водночас Абуд відзначив, що вибух завдав шкоди половині міста.
Передісторія:
- Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
- Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.