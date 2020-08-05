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Вибух у Бейруті: 300 тисяч людей залишились бездомними

Середа, 5 серпня 2020, 13:32
Фото dw.com

Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки  оцінюють у понад $3 млрд.

Джерело: AFP з посиланням на губернатора Бейрута Марвана Абуда

Пряма мова: "Я думаю, що від 250 до 300 тисяч людей, які зараз без дому".

Деталі: Абуд додав, що орієнтовна вартість збитку від вибуху 4 серпня склала від 3 до 5 мільярдів доларів.

За його словами, інженери та технічні команди ще не провели офіційну оцінку. Водночас Абуд відзначив, що вибух завдав шкоди половині міста.  

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Теми: Ліванвибух


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