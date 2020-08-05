Вибух у Бейруті: 300 тисяч людей залишились бездомними

Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Джерело: AFP з посиланням на губернатора Бейрута Марвана Абуда

Пряма мова: "Я думаю, що від 250 до 300 тисяч людей, які зараз без дому".

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020

Деталі: Абуд додав, що орієнтовна вартість збитку від вибуху 4 серпня склала від 3 до 5 мільярдів доларів.

За його словами, інженери та технічні команди ще не провели офіційну оцінку. Водночас Абуд відзначив, що вибух завдав шкоди половині міста.

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