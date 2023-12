Вибух у Бейруті: 300 тисяч людей залишились бездомними

Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Джерело: AFP з посиланням на губернатора Бейрута Марвана Абуда

Пряма мова: "Я думаю, що від 250 до 300 тисяч людей, які зараз без дому".

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA