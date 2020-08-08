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Шмигаль про Медведчука у Криму: Надзвичайно неприйнятний крок

Субота, 8 серпня 2020, 16:05

Прем'єрміністр Денис Шмигаль дуже негативно ставиться до перебування нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.

Джерело: інтерв'ю Шмигаля Радіо Свобода

Пряма мова: "Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно".

Що передувало: 2 серпня Медведчук із дружиною в'їхав до окупованого Криму на авто через пункт пропуску "Каланчак".

За словами прессекретаря Медведчука, політик "перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім’єю в Криму". Даних про те, що Медведчук виїхав із Криму, ще немає.

4 серпня до окупованого Криму прибув літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна.

У Медведчука є велика резиденція в Криму, поблизу Симеїзу. У 2012 році Путін приїжджав у гості до Медведчука, який є його кумом. Тоді було опубліковано спільні фото президента Росії з Медведчуком і його дружиною, Оксаною Марченко, на терасі цього маєтку.

Українська правда
Теми: Шмигаль МедведчукКрим


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