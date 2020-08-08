Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори
Розвідка Сполучених Штатів вважає, що РФ здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача: український парламентарій намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.
Джерело: заява голови контррозвідки США Вільяма Еваніни
Деталі: контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.
Пряма мова: "Ми оцінюємо, що Росія використовує цілу низку заходів, щоб в першу чергу очорнити колишнього віце-президента Байдена і те, що вона сприймає як антиросійський "істеблішмент". Це узгоджується з публічною критикою Москви на його адресу, коли він був віце-президентом, за його роль в політиці адміністрації Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії. Наприклад, проросійський український парламентарій Андрій Деркач поширює заяви про корупцію – в тому числі за допомогою оприлюднення давніх телефонних переговорів – щоб дискредитувати кандидатуру колишнього віце-президента Байдена і Демократичну партію. Деякі пов'язані з Кремлем особистості також прагнуть звеличити кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні".
Нагадаємо: Деркач-нардеп 6 скликань. Двічі він проходив у Раду як член "Партії регіонів". У 2019 році був обраний до парламенту за мажоритарною системою в окрузі № 159 у Сумській області.
Був одним з нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
У 2016 році Деркач і позафракційний Володимир Мисик були авторами скандальної поправки до бюджету про відстрочку впровадження електронного декларування чиновниками. Ця поправка поставила під загрозу скасування візового режиму з ЄС.
Що було раніше:
- 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
- У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
- У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".