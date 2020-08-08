Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори

Субота, 8 серпня 2020, 17:57
Андрій Деркач

Розвідка Сполучених Штатів вважає, що РФ здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача: український парламентарій намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Джерело: заява голови контррозвідки США Вільяма Еваніни

Деталі: контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.

Пряма мова: "Ми оцінюємо, що Росія використовує цілу низку заходів, щоб в першу чергу очорнити колишнього віце-президента Байдена і те, що вона сприймає як антиросійський "істеблішмент". Це узгоджується з публічною критикою Москви на його адресу, коли він був віце-президентом, за його роль в політиці адміністрації Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії. Наприклад, проросійський український парламентарій Андрій Деркач поширює заяви про корупцію – в тому числі за допомогою оприлюднення давніх телефонних переговорів – щоб дискредитувати кандидатуру колишнього віце-президента Байдена і Демократичну партію. Деякі пов'язані з Кремлем особистості також прагнуть звеличити кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні".

Нагадаємо: Деркач-нардеп 6 скликань. Двічі він проходив у Раду як член "Партії регіонів". У 2019 році був обраний до парламенту за мажоритарною системою в окрузі № 159 у Сумській області.

Був одним з нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

У 2016 році Деркач і позафракційний Володимир Мисик були авторами скандальної поправки до бюджету про відстрочку впровадження електронного декларування чиновниками. Ця поправка поставила під загрозу скасування візового режиму з ЄС.

Що було раніше:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

Українська правда
Теми: скандалСШАрозвідкаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведєв про 2008 рік: дії Грузії були "оголошенням війни Росії"

Шмигаль про Медведчука у Криму: Надзвичайно неприйнятний крок

Послаблювати карантин не готові Київ і ще 10 регіонів – МОЗ

Уряд доручив посилити контроль за контактами хворих на COVID-19

Кабмін до кінця літа закрив в'їзд до Криму і виїзд з нього

"Батьківщина" висуває свого кандидата в мери Києва

Усі новини...
скандал
У Турецькому пляжному клубі кажуть, що не били українську модель
Суд Британії може розглянути роль РФ у смерті жінки з Еймсбері, яка отруїлася "Новічком"
Суддя Вовк: Іноагенти за допомогою НАБУ намагаються позбавити Україну суверенітету
Останні новини
18:09
Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу через епідситуацію в регіоні
17:57
Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори
17:18
У світі скоротилася кількість нафтових і газових бурових установок
17:05
Прем’єр Грузії: сьогодні ми повністю готові до членства у НАТО
16:51
Медведєв про 2008 рік: дії Грузії були "оголошенням війни Росії"
16:13
Радник президента: для відновлення Донбасу потрібно близько 10 мільярдів доларів
16:08
Капітан судна, що везло селітру, назвав ймовірні причини вибуху у Бейруті
16:05
Шмигаль про Медведчука у Криму: Надзвичайно неприйнятний крок
15:55
Укрзалізниця відновила зупинку поїздів у Луцьку та Тернополі
15:53
США припиняють дислокацію 700 морпіхів у Норвегії, розміщених для стримування РФ
Усі новини...