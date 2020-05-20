Усі розділи
Укр / Рус

У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика

Середа, 20 травня 2020, 16:44

У штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з п’ятим президентом України Петром Порошенком відредагованою "діркою від бублика".

Джерело: The Washington Post

Пряма мова речника Байдена Ендрю Бейтса: "Вони дуже відредагували запис, але це не більше, ніж дірка від бублика".

Деталі: У штабі Байдена вважають, що запис це – "продовження давньої російської спроби завдати шкоди колишньому віце-президенту США".

Крім того, команда кандидата у президенти США підозрює, що активну участь у поширенні аудіозаписів брали російські пропагандисти Russia Today.

Також у ЗМІ пов’язують нардепа Андрія Деркача з російською розвідкою, адже він навчався у школі КДБ у Москві, а його батько працював у радянських спецслужбах.

Що було раніше: 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

Читайте також: Кіно для Трампа. Навіщо Джуліані прилітав в Україну

Передісторія:

  • 9 жовтня 2019 року народний депутат Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких випливає, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років надавав посольству США в Києві інформацію про хід резонсних справ, які стосувалися України і США.
  • Деркач заявив, що у нього є документи про вчинення тиску на тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна в рамках розслідування справи щодо компанії "Burisma". Нардеп сказав, що у Шокіна планували допитати членів правління "Burisma", зокрема сина колишнього віце-президента США Хантера Байдена. 

Українська правда
Теми: БайденСШАПорошенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови

З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" – Кабмін

відеоМер Черкас відповів Зеленському на критику: вам нема чого ловити в Черкасах

Зеленський про "плівки Єрмака": Я знаю, хто це зробив

відеоЗеленський: однієї каденції не вистачить

Зеленський: Вирок Порошенку ще попереду

Усі головні новини...
Байден
У "Слузі народу" створюють комісію з розслідування можливого впливу Байдена на Порошенка
Нардеп Деркач передав Венедіктовій записи нібито про корупцію Порошенка і Байдена
Шокін звернувся до Зеленського щодо Байдена – у передчутті виборів у США
Останні новини
16:53
У психлікарні на Волині стався спалах коронавірусу: 23 заражених за добу
16:53
Усіх кандидатів на голову НСЗУ відхилили, тепер очільника можуть обрати без конкурсу
16:52
Автогаз у роздріб дорожчає
16:44
У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика
16:27
На COVID-19 захворіли породілля та акушерка у Хмельницькому
16:09
ЄС планує скоротити використання пестицидів і просувати органічне фермерство
15:52
документ У Венедіктової уточнили: відвід від справи Стерненка був, але від іншої
15:49
Закарпаття. Нове вогнище захворювання на COVID-19 виявили в обласному інтернаті
15:47
"Епіцентр К" Герег завершив угоду з покупки великого агрохолдингу
15:46
Кабмін погодив заміну голови Запорізької ОДА, що був "третім з кінця"
Усі новини...