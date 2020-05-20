У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика

У штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з п’ятим президентом України Петром Порошенком відредагованою "діркою від бублика".

Джерело: The Washington Post

Пряма мова речника Байдена Ендрю Бейтса: "Вони дуже відредагували запис, але це не більше, ніж дірка від бублика".

Деталі: У штабі Байдена вважають, що запис це – "продовження давньої російської спроби завдати шкоди колишньому віце-президенту США".

Крім того, команда кандидата у президенти США підозрює, що активну участь у поширенні аудіозаписів брали російські пропагандисти Russia Today.

Також у ЗМІ пов’язують нардепа Андрія Деркача з російською розвідкою, адже він навчався у школі КДБ у Москві, а його батько працював у радянських спецслужбах.

Що було раніше: 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

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