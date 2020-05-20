У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика
У штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з п’ятим президентом України Петром Порошенком відредагованою "діркою від бублика".
Джерело: The Washington Post
Пряма мова речника Байдена Ендрю Бейтса: "Вони дуже відредагували запис, але це не більше, ніж дірка від бублика".
Деталі: У штабі Байдена вважають, що запис це – "продовження давньої російської спроби завдати шкоди колишньому віце-президенту США".
Крім того, команда кандидата у президенти США підозрює, що активну участь у поширенні аудіозаписів брали російські пропагандисти Russia Today.
Також у ЗМІ пов’язують нардепа Андрія Деркача з російською розвідкою, адже він навчався у школі КДБ у Москві, а його батько працював у радянських спецслужбах.
Що було раніше: 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.
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Передісторія:
- 9 жовтня 2019 року народний депутат Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких випливає, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років надавав посольству США в Києві інформацію про хід резонсних справ, які стосувалися України і США.
- Деркач заявив, що у нього є документи про вчинення тиску на тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна в рамках розслідування справи щодо компанії "Burisma". Нардеп сказав, що у Шокіна планували допитати членів правління "Burisma", зокрема сина колишнього віце-президента США Хантера Байдена.