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У Мінську затримали одну з координаторок штабу кандидата в президенти Білорусі

Неділя, 9 серпня 2020, 00:36

У Мінську затримали ще одну членкиню об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Марію Колеснікову.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Колеснікову затримали при виході зі штабу. "Коли вони сіли в машину і почали виїжджати зі стоянки, дорогу перегородив сріблястий мікроавтобус. Вийшли поліцейські. Марію насильно посадили в машину і вони поїхали", - повідомили у штабі Тіхановської.

Через пів години Колеснікову звільнили. За словами правоохоронців, її переплутати з іншою людиною.

Пряма мова Колеснікової: "Мабуть, затримали мене помилково. Вони швидко з'ясували, що Колеснікова Марія Олександрівна, 1982 року народження - не та людина, яку вони хотіли затримати. Мене посадили в автобус і дуже ввічливо запитали, куди я прямувала. Я сказала, що йшла вечеряти. А потім мене привезли сюди (середмістя Мінська - УП)".

Що передувало: Вдень 8 серпня правоохоронні органи затримали керівника виборчого штабу Тихановської - Марію Мороз.

Нагадаємо: Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. 

Теми: Білорусьвибори


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