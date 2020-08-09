Поліція не знайшла обладнання для пошуку "прослушки" в квартирі журналіста програми "Схеми"

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач в квартирі якого було виявлено ознаки встановлення прослуховуючого пристрою розповів про дії поліції.

Джерело: Ткач у Facebook

Пряма мова Ткача: "Знайшла Нацполіція прослуховуючий пристрій у стелі помешкання, де я живу у отворі довжиною 60 сантиметрів чи ні?

Нацполіція за добу не знайшла техніку, за допомогою якої можна зняти це питання. Слідчий мені про це повідомив особисто під час допиту.

Перша слідчо-оперативна группа взяла зразок будівельного матеріалу, яким замазали отвори зі сторони горища і пил від отвору на кухні.

Друга слідчо-оперативна група приїхала вскривати цей шар незрозумілого матеріалу, маючи із обладнання лише викрутку. Я не шуткую. Вони викруткою довбали. Ліхтар був наш. Рулетка наша. Дріт для вимірювання глибини отворів наш. А після вскриття отвору (а їх на горищі виявилось декілька) на горищі було взято гілку від куща, яка лежала поряд і нею перевіряли глибину.

Поки я і адвокат були на допиті прийшли поліцейські і "опечатали" папірцями зі скотчем чотири люки, які ведуть з чотирьох під‘їздів на спільне горище".

Деталі: Журналіст зауважив, що зацікавлені особи мають можливість зайти до "будь-якого з чотирьох під‘їздів, зняти папірці зі скотчем і непомітно потрапити на горище, а після цього наклеїти папірці знову. А коли нацпол нарешті знайде апаратуру для огляду і приїде - хто гарантує що на горищі нікого за цю ніч не було? Скотч?".

Що передувало:

У суботу зранку журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.

Головний редактор "Схем" Наталія Седлецька пізніше повідомила, що редакція, зокрема, очікує якнайшвидшого належного огляду квартири Ткача на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом-розслідувачем.

Седлецька додала, що голеги Ткача очікують якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.

Пізніше в поліції повідомили, що відкрили провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".

Довідка: Серед останніх розслідувань Ткача в програмі "Схеми" – матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Володимира Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.