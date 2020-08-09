Американська компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok, який належить китайській ByteDance, про можливу купівлю.

Джерела: The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Bloomberg. The Verge

Деталі: За даними WSJ, компанія зацікавлена ​​тільки в американському сегменті соцмережі TikTok.

Видання зазначає. що Twitter майже напевно буде потрібна допомога інших інвесторів, якщо компанія зважиться придбати частку в TikTok, так як ринкова капіталізація Twitter близька до $29 млрд, а ціна за успішну нині соцмережу може досягати $30 млрд.

У відповідь прохання прокоментувати переговори з Twitter, представник TikTok заявив, що компанія не коментує "ринкові чутки", повідомляє Bloomberg.

Телеканал CNBC раніше повідомляв, що компанія Microsoft також розглядає можливість покупки TikTok і готова заплатити від $ 10 млрд до $ 30 млрд.