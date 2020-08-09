Американська компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok, який належить китайській ByteDance, про можливу купівлю.

Джерела: The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Bloomberg. The Verge

Деталі: За даними WSJ, компанія зацікавлена ​​тільки в американському сегменті соцмережі TikTok.

Видання зазначає. що Twitter майже напевно буде потрібна допомога інших інвесторів, якщо компанія зважиться придбати частку в TikTok, так як ринкова капіталізація Twitter близька до $29 млрд, а ціна за успішну нині соцмережу може досягати $30 млрд.

У відповідь прохання прокоментувати переговори з Twitter, представник TikTok заявив, що компанія не коментує "ринкові чутки", повідомляє Bloomberg.

Телеканал CNBC раніше повідомляв, що компанія Microsoft також розглядає можливість покупки TikTok і готова заплатити від $ 10 млрд до $ 30 млрд.

Що передувало:

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначається, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

1 серпня ЗМІ повідомили, що компанія Microsoft припинила переговори про покупку соціальної мережі TikTok.

7 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ "про боротьбу з загрозою TikTok" .Указ зобов'язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance.

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