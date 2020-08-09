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У Києві кількість померлих від коронавірусу зросла до 147

Неділя, 9 серпня 2020, 10:56
У Києві кількість померлих від коронавірусу зросла до 147

Протягом минулої доби, 8 серпня, ще у 120 мешканців столиці виявили коронавірус. Дві заражені людини померли, отже за весь період коронавірус забрав життя 147 киян.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 9 498 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

8 серпня вірус виявили у:

- 55 жінок віком від 19 до 69 років,

- 54 чоловіків віком від 21 до 82 років,

- 4 дівчат від 4 до 10 років та у 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

Пряма мова: "До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському – по 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків".

 

Нагадаємо: 7 серпня коронавірус виявили у 200 мешканців Києва, троє хворих померли.

У суботу, 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу, 18 хворих померли.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусепідемія
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