Дружина екскандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкало виїхала з країни

Вероніка Цепкало, дружина незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкало, виїхала з країни, побоюючись арешту.

Джерело: Інтерфакс, РИА Новости з посиланням на свої дані

Деталі: При цьому джерело "Дождя" повідомило, що Вероніка Цепкало на даний момент знаходиться у Москві.

Співрозмовник "Інтерфаксу" сказав, що її хотіли затримати 8 серпня. Але помилково затримали главу штабу Віктора Бабарико Марію Колеснікову.

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