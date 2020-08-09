Дружина екскандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкало виїхала з країни
Неділя, 9 серпня 2020, 15:01
Вероніка Цепкало, дружина незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкало, виїхала з країни, побоюючись арешту.
Джерело: Інтерфакс, РИА Новости з посиланням на свої дані
Деталі: При цьому джерело "Дождя" повідомило, що Вероніка Цепкало на даний момент знаходиться у Москві.
Співрозмовник "Інтерфаксу" сказав, що її хотіли затримати 8 серпня. Але помилково затримали главу штабу Віктора Бабарико Марію Колеснікову.
Нагадаємо:
- 24 липня стало відомо, що Валерій Цепкало виїхав з Білорусі у РФ і вивіз з собою дітей.
- Пізніше з'явилася інформація, що Валерій Цепкало тепер знаходиться у Києві.
- Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі відбуваються на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
- До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.