ЦВК заявила про неможливість проведення виборів біля лінії зіткнення

Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: У ЦВК зазначили, що 30 липня комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня.

7 серпня до комісії надійшли такі висновки з інформацією про виборчі дільниці, утворені на територіях територіальних громад (населених пунктів) Донецької та Луганської областей, на яких місцеві вибори не проводяться, а також про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

Дослівно: "ЦВК взяла до відома надані висновки та на їх підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області".

Деталі: У комісії додали, що взяли до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

При цьому комісія зазначила, що всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію.

Що передувало: 28 липня керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Раніше Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".

15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.