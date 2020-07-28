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Голова Луганської ОДА: В нас не можна проводити вибори, підтримую сусідів

Вівторок, 28 липня 2020, 14:15
Голова Луганської ОДА: В нас не можна проводити вибори, підтримую сусідів

Керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Джерело: Гайдай на брифінгу у Сєвєродонецьку, hromadske

Пряма мова: "Я вважаю, що не можна проводити виборів. Я підтримую у цьому випадку позицію сусідів (Донецької ОДА – ред.). Це стосується національної безпеки. Рішення про те, де саме не буде виборів, будуть ухвалювати вже депутати".

Деталі: Голова Луганської ОДА пообіцяв, що найближчим часом ухвалять рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації у місті Щастя. Його було затримано під час отримання хабаря, проте він продовжує працювати.

За даними hromadske, раніше Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".

Довідка: Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни.

Виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориДонбасЛуганська областьмісцева влада
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