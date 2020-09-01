НАБУ перед засіданням по судді Вовку виклало докази його зв'язків із ВРП

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи й розшифровку розмов, як можуть слугувати доказом керованого правосуддя і зловживань голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Джерело: сайт НАБУ

Деталі: 1 вересня Вища рада правосуддя розглядає клопотання генпрокурора про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, заступника Євгенія Аблова, суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберди, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка – у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі здобутих детективами НАБУ матеріалів, що підтверджують "позаслужбові взаємовідносини" суддів ОАСК з окремими членами ВРП, заявили відводи.

Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб підозрюють у: створенні та участь у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.

У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.

За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Дослівно НАБУ: "Детективи задокументували не тільки окремі факти вчинення корупційних злочинів, а й викрили цілу систему керованого правосуддя, яке не лише сприяло особистому збагаченню суддів, а й використовувалося головою ОАСК як інструмент захоплення ним влади у судовій системі.

При цьому зібрані під час негласних слідчих (розшукових) дій матеріали свідчать про те, що голова ОАСК має безпрецедентний вплив на окремих членів ВРП. Відтак, виникають обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності та неупередженості таких членів, тому їм було заявлено відводи".

НАБУ про зловживання в ОАСК (PDF)

НАБУ про зловживання в ОАСК (Text) ​

НАБУ нагадує:

У серпні 2019 року під час розгляду питання про відсторонення суддів ОАСК у зв’язку з притягненням їх до відповідальності (трьом суддям повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та винесенні завідомо неправосудних судових рішень) Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні клопотання.

Після того, як у липні 2020 року суддям ОАСК повідомили про підозру у захопленні державної влади, а також втручанні у діяльність державних діячів, ВРП звинуватила НАБУ у організації інформаційної кампанії, яка нібито загрожує незалежності судової влади.

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