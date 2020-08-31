Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) нарешті розгляне питання про відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). Ідеться про голову ОАСК Павла Вовка, його заступника Євгенія Аблова, суддів Ігоря Качура, Влодимира Келеберду, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

У липні 2020 року після обшуків суддям повідомили про підозру у спробах захопити державну владу, втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та отриманні неправомірної вигоди.

Тоді ж НАБУ оприлюднило аудіозаписи з кабінету голови ОАСК, що стали відомі як "плівки Вовка".

З цих записів уся країна дізналась, як рішення ОАСК використовувались для шантажу чиновників, збагачення суддів і впливу на інших суб'єктів владних повноважень – від президента до Конституційного суду. Аби судді ОАСК надалі не використовували свою владу для незаконного впливу на розслідування справи, прокуратура ініціювала їхнє відсторонення.

Здавалося б, з такими доказами ВРП без проблем підтримає подання Генпрокуратури і позбавить Вовка і решту суддівських повноважень, хоча б тимчасово.

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Однак у липні ВРП вже дала свою оцінку "півкам Вовка", звинувативши НАБУ в "інформаційній кампанії проти авторитету правосуддя". Так, ніби це саме НАБУ, а не судді ОАСК (які самі називають себе "політичними проститутками") шкодять авторитету судової влади. Ба більше, самі члени ВРП виявились причетними до кримінальної справи проти ОАСК.

На "плівках Вовка" є один цікавий епізод: особа з голосом Павла Вовка ймовірно спілкується з членом ВРП Павлом Гречківським і радить йому "організувати коаліцію", аби зашкодити призначенню Ігоря Бенедисюка та інших нелояльних до ОАСК осіб на посади у Верховному суді.

Схоже, такі "близькі" стосунки у Вовка не лише з Гречківським. У серпні 2019 року, коли ВРП розглядала клопотання про відсторонення Вовка у справі про втручання в роботу кваліфкомісії суддів, Генпрокуратура заявила відвід Олегу Прудивусу, мотивуючи його "щонайменше товариськими" відносинами члена ВРП з суддею. І ВРП підтримала заявлений відвід, Прудивус участі в голосуванні тоді не брав.

Зліва направо: Павло Гречківський, Олег Прудивус, Віктор Грищук

Ще один член ВРП, який причетний до справи, – Віктор Грищук. Усіх трьох Генпрокуратура запросила на допити в якості свідків, що вони чомусь розцінили як втручання в їхню діяльність.

НАБУ оприлюднило лише фрагменти записів, тож роль Гречківського, Грищука і Прудивуса в діяльності суддівського угруповання нам до кінця невідома. У будь-якому разі очевидно, що умовний Гречківський не зацікавлений у швидкому та ефективному слідстві, яке доведе його причетність до злочинів. Проголосувати за відсторонення суддів – це визнати обґрунтованість підозр правоохоронців до суддів, що не може не кидати тіні на членів ВРП, з якими ті спілкуються.

Разом з тим, беручи участь у розгляді питання щодо суддів ОАСКу за наявності конфлікту інтересів, Гречківський, Прудивус та Грищук порушують вимоги Закону України "Про запобігання корупції". Адже вони уже проявили свою упередженість, коли поскаржились на дії правоохоронців.

Ці факти має оцінити НАЗК.

Галина Чижик, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.