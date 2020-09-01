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У Мінську ОМОН розігнав студентів, є затримані

Вівторок, 1 вересня 2020, 12:49
У Мінську ОМОН розігнав студентів, є затримані
фото: TYT.BY

Кількох людей затримали у Мінську під час акції протесту, яку влаштували студенти університетів Білорусі.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода", TYT.BY

Деталі: 1 вересня студенти у Білорусі на страйк через незгоду з результатами президентських виборів в країні.

Повідомляється, що десятки людей влаштували ходу до будівлі міністерства освіти Білорусі, проте шлях їм перегородили співробітники ОМОНу.

Білоруські правоохоронці затримали близько 10 осіб, після чого інші студенти розбіглися.

Що було раніше: Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що студентів, які не вийдуть на навчання з 1 вересня, будуть забирати в армію.

 
 
 

 

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьстудентиЛукашенко
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