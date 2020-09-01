У Мінську ОМОН розігнав студентів, є затримані

Кількох людей затримали у Мінську під час акції протесту, яку влаштували студенти університетів Білорусі.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода", TYT.BY

Деталі: 1 вересня студенти у Білорусі на страйк через незгоду з результатами президентських виборів в країні.

Повідомляється, що десятки людей влаштували ходу до будівлі міністерства освіти Білорусі, проте шлях їм перегородили співробітники ОМОНу.

Білоруські правоохоронці затримали близько 10 осіб, після чого інші студенти розбіглися.

Що було раніше: Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що студентів, які не вийдуть на навчання з 1 вересня, будуть забирати в армію.

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