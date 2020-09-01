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Тихановська уточнила, що думає про окупацію Криму

Вівторок, 1 вересня 2020, 14:35

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією півострів Крим відійшов іншій державі з порушенням міжнародних законів.

Джерело: інтерв'ю Тихановської LRT

Пряма мова: "Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський.

Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам.

Але знову ж таки у нас завдання стоїть - розібратися з ситуацією в Білорусі, те, що хвилює наш народ, це нові, чесні вибори.

Ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання, і ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас".

Нагадаємо:

Теми: КримокупаціяРосіяТихановськаБілорусь


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