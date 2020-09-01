Тихановська уточнила, що думає про окупацію Криму
Вівторок, 1 вересня 2020, 14:35
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією півострів Крим відійшов іншій державі з порушенням міжнародних законів.
Джерело: інтерв'ю Тихановської LRT
Пряма мова: "Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський.
Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам.
Але знову ж таки у нас завдання стоїть - розібратися з ситуацією в Білорусі, те, що хвилює наш народ, це нові, чесні вибори.
Ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання, і ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас".
Нагадаємо:
- В інтерв'ю виданню Meduza Тихановська ухилилася від питання про Крим, проте згодом сказала, що "юридично Крим український, а фактично — російський".