Тихановська уточнила, що думає про окупацію Криму

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією півострів Крим відійшов іншій державі з порушенням міжнародних законів.

Джерело: інтерв'ю Тихановської LRT

Пряма мова: "Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський.

Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам.

Але знову ж таки у нас завдання стоїть - розібратися з ситуацією в Білорусі, те, що хвилює наш народ, це нові, чесні вибори.

Ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання, і ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас".

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