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Опонентка Лукашенка Тихановська все ж відповіла, чий Крим

Вівторок, 28 липня 2020, 02:07

Суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська з другої спроби відповіла на питання, чий Крим.

Джерело: її інтерв’ю для Euroradio

Деталі: Тихановська заявила, що вона як жінка проти війни і переживає, що Україну втягнули у таке протистояння.

Зрештою вона відповіла наступним чином: "Юридично Крим український, а фактично — російський", і попросила більше не мучити її цим питанням.

Нагадаємо: Раніше в інтерв'ю виданню Meduza Тихановська ухилилася від цього запитання. "Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути", - сказала тоді вона.

Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка.

Навколо Тихановської об'єдналися опозиційні сили країни. На підтримку кандидатки тисячі громадян по всій Білорусі вийшли на мітинги.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.

Теми: БілорусьКримвибори


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