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Суперниця Лукашенка ухилилась від питання про анексію Криму

Понеділок, 27 липня 2020, 16:53
Суперниця Лукашенка ухилилась від питання про анексію Криму
фото: Белорусский Партизан

Опонентка президента Білорусі Олександра Лукашенка на майбутніх виборах Світлана Тихановська ухилилася від відповіді на питання про анексію Криму, наполігши на тому, що вона не політик.

Джерело: інтерв'ю Тихановської виданню Meduza

Пряма мова: "Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше, що я не політик, своєю головною метою я бачу об'єднання всіх сил для вирішення головного завдання - зміни влади і проведення чесних виборів.

Ось на них вже зможуть висуватися політики, у яких будуть чітко визначені погляди, програми. І на чесних, вільних, абсолютно прозорих виборах білоруси зможуть вибрати собі нового керівника країни".

Деталі: За її словами, на Донбасі йде війна: "Це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни".

При цьому Тихановська жодним чином не згадала Росію.

Нагадаємо: Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка.

Навколо Тихановської об'єдналися опозиційні сили країни. На підтримку кандидатки тисячі громадян по всій Білорусі вийшли на мітинги.

Передісторія:

  • 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
  • Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).
  • Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.

Теми: КриманексіяБілорусьвибориЛукашенко
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