Суперниця Лукашенка ухилилась від питання про анексію Криму

Опонентка президента Білорусі Олександра Лукашенка на майбутніх виборах Світлана Тихановська ухилилася від відповіді на питання про анексію Криму, наполігши на тому, що вона не політик.

Джерело: інтерв'ю Тихановської виданню Meduza

Пряма мова: "Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше, що я не політик, своєю головною метою я бачу об'єднання всіх сил для вирішення головного завдання - зміни влади і проведення чесних виборів.

Ось на них вже зможуть висуватися політики, у яких будуть чітко визначені погляди, програми. І на чесних, вільних, абсолютно прозорих виборах білоруси зможуть вибрати собі нового керівника країни.

Що стосується Донбасу, то там йде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни".

Нагадаємо: Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка.

Навколо Тихановської об'єдналися опозиційні сили країни. На підтримку кандидатки тисячі громадян по всій Білорусі вийшли на мітинги.

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