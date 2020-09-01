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Після критики президента Лероса хочуть виключити зі "Слуги народу"

Вівторок, 1 вересня 2020, 15:44

У "Слузі народу" збирають голоси за виключення Гео Лероса з фракції.

Джерело: народні депутати Ліза Ясько та Гео Лерос у Facebook

Деталі: Ясько пише, що утрималась: "Не дивлячись на те, що я не завжди згодна з Гео, я не хочу і не буду займати позицію проти Гео Лероса".

Сам Лерос стверджує, що розпорядження стосовно нього дав президент Володимир Зеленський керівнику фракції Давиду Арахамії після його нинішньої промови.

Пряма мова: "…наказав Арахамії теміново зібрати підписи про виключення мене з фракції СН, навіть особисто тисне на депутатів, які не погодились мене виключити".

Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Передісторія:

  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.
  • У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом. 

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Українська правда
Теми: Слуга народу


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