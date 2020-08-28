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Гео Лерос заявив, що йому підпалили автівку

П'ятниця, 28 серпня 2020, 22:48
Гео Лерос заявив, що йому підпалили автівку
фото: гео лерос

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос повідомив у соцмережах, що йому підпалили автівку.

Джерело: Лерос у Facebook

Пряма мова Лерос: "Мені підпалили машину.

Свідки кажуть, що хлопок було чути в квартирі 14 поверху. Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте".

Деталі: Нардеп також опублікував відео та фото.

Наразі ДСНС та поліція Київщини не повідомляють про інцидент.

Обережно, нецензурна мова!

 

Нагадаємо: Лерос - нардеп "Слуги народу", раніше був радником Володимира Зеленського, проте активно критикує роботу Офісу президента.

В березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.

У ніч на 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Українська правда

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Теми: Слуга народуГео Лерос
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