Лерос відповів Зеленському на "мікроба": Ви своїми бактеріями заразили країну

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Джерело: виступ Лероса з трибуни парламенту на першому засіданні 4-ї сесії Верховної Ради 9 скликання

Пряма мова: "Пане президенте, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок.

Ви стали порожнім місцем в історії. Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок. Скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну".

Деталі: Лерос спершу пригадав підпал його авто і заявив: "Виклик я приймаю та нікому це не пробачу".

Потім нардеп звинуватив Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок і відсутності стратегії розвитку країни. За його словами, "країна рухається у прірву".

За його словами, Зеленський тепер очолює "клани Януковича" у парламенті.

Також Лерос заявив, що президент призначив "кварталівця" Івана Баканова головою СБУ – і той "узяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту та наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу", а "сестру своєї сусідки, на яку записано його маєток в Італії, призначив керувати Антимонопольним комітетом".

Нардеп назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака "головним корупціонером у державі", а також агентом російської розвідки. Лерос переконаний, що Єрмак погоджує з Зеленським свої дії.

Пряма мова: "Обіцянки жодних корочок та телефонного права, виявилося, що не стосуються керівництва Офісу президента, який користується номерами прикриття для своїх приватних авто. Саме Єрмак роздає телефоном вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на посади та кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником президента навіть у рейдерському захопленні НАБУ.

Зеленський декларував: здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин. Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський на з’їзді партії "Слуга народу" 31 серпня назвав "мікробами" народних депутатів "Слуги народу", які забули для чого потрапили до Верховної Ради.

Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.

У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на певні посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрій Єрмака.

28 серпня автомобіль Лероса спалили.