Шмигаль заявив, що карантин можуть продовжити і після 31 жовтня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні можуть продовжити і після 31 жовтня.
Джерело: Шмигаль в інтерв'ю The Page
Пряма мова: "Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі.
Зважаючи на ті показники, які ми зараз маємо, у вересні-жовтні матимемо доволі напружений момент із проходженням чергової хвилі коронавірусу. Тут важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання, лікарні, підвести кисень до ліжок".
Деталі: Також, за словами Шмигаль, кількість безробітних в Україні почала скорочуватися після завершення "жорсткого" карантину: на початку карантину - 360 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, на піку карантину - 520 тисяч, а наразі - 480 тисяч безробітних.
Він додав, що найбільше від локдауну постраждали туризм, громадське харчування, сфера розваг, транспортні перевезення тощо.
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Передісторія:
- Шмигаль прогнозує, що до кінця вересня - початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19.
- Адаптивний карантин в Україні було продовжено до 31 жовтня 2020 року
- На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям вже з опівночі 28 серпня.
- Україна пішла на карантин у березні 2020 року. Влітку Кабмін прийняв рішення про перехід до адаптивного карантину: обмеження діяли лише для регіонів із найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Наразі в Україні діє поділ на зони - зелену, жовту, помаранчеву та червону в залежності від кількості хворих на коронавірус. Для кожної із зон розписані обмеження та правила.