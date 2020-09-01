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Шмигаль заявив, що карантин можуть продовжити і після 31 жовтня

Вівторок, 1 вересня 2020, 18:18

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні можуть продовжити і після 31 жовтня.

Джерело: Шмигаль в інтерв'ю The Page

Пряма мова: "Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі.

Зважаючи на ті показники, які ми зараз маємо, у вересні-жовтні матимемо доволі напружений момент із проходженням чергової хвилі коронавірусу. Тут важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання, лікарні, підвести кисень до ліжок".

Деталі: Також, за словами Шмигаль, кількість безробітних в Україні почала скорочуватися після завершення "жорсткого" карантину: на початку карантину - 360 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, на піку карантину - 520 тисяч, а наразі - 480 тисяч безробітних.

Він додав, що найбільше від локдауну постраждали туризм, громадське харчування, сфера розваг, транспортні перевезення тощо.

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Передісторія: 

  • Шмигаль прогнозує, що до кінця вересня - початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19.
  • Адаптивний карантин в Україні було продовжено до 31 жовтня 2020 року
  • На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям вже з опівночі 28 серпня.
  • Україна пішла на карантин у березні 2020 року. Влітку Кабмін прийняв рішення про перехід до адаптивного карантину: обмеження діяли лише для регіонів із найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Наразі в Україні діє поділ на зони - зелену, жовту, помаранчеву та червону в залежності від кількості хворих на коронавірус. Для кожної із зон розписані обмеження та правила. 

Теми: Шмигаль карантинкоронавірусCovid-2019


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