Кабмін вирішив закрити кордон для іноземців ще раніше

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям вже з опівночі 28 серпня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Телеграм

Пряма мова: "Щойно відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд прийняв рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00.00 28 серпня".

Деталі: Обмеження діятимуть до 28 вересня. Постанову оприлюднили на офіційному сайті.

Також розширено перелік тих, для кого робитимуть винятки, а саме пускатимуть в Україну тих, хто:

є родичами першої лінії;

мають дозвіл на роботу в Україні;

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу на території України;

постійно чи тимчасово проживають на території України;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

Стосовно громадян Білорусі раніше у четвер прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснював буквально наступне: ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, які перебувають тут транзитом, дипломати та консули.

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні 26 серпня ухвалив рішення закрити майже до кінця вересня кордони для іноземних громадян. Планувалося, що це станеться 29 серпня. Відповідна постанова уряду не була оприлюднена в четвер.

Експерти ГО "Європа без бар’єрів" закликали уряд відмовитися від заборони на в’їзд іноземців з країн, де кількість випадків коронавірусу на 100 тисяч населення менша, ніж в Україні.

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