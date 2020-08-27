Кабмін вирішив закрити кордон для іноземців ще раніше

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям вже 3 опівночі 28 серпня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Телеграм

Пряма мова: "Щойно відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд прийняв рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00.00 28 серпня".

Деталі: Обмеження діятимуть до 28 вересня. Для того, щоб прикордонники почали виконувати рішення уряду, його ще мають оприлюднити на офіційному порталі.

Також розширено перелік тих, для кого робитимуть винятки, а саме пускатимуть в Україну тих, хто:

є родичами першої лінії;

мають дозвіл на роботу в Україні;

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу на території України;

постійно чи тимчасово проживають на території України;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

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