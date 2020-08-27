Кабмін вирішив закрити кордон для іноземців ще раніше
Четвер, 27 серпня 2020, 20:20
На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям вже 3 опівночі 28 серпня.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Телеграм
Пряма мова: "Щойно відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд прийняв рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00.00 28 серпня".
Деталі: Обмеження діятимуть до 28 вересня. Для того, щоб прикордонники почали виконувати рішення уряду, його ще мають оприлюднити на офіційному порталі.
Також розширено перелік тих, для кого робитимуть винятки, а саме пускатимуть в Україну тих, хто:
- є родичами першої лінії;
- мають дозвіл на роботу в Україні;
- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- прибувають в Україну з метою навчання;
- проходять військову службу на території України;
- постійно чи тимчасово проживають на території України;
- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;
- є особами, які прибувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ;
- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;
- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
- є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.
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Українська правда