Пожежа на лінії розмежування: понад 10 вибухів та поранений рятувальник
Вівторок, 1 вересня 2020, 19:59
У Станиці Луганській сталася пожежа на лінії розмежування, під час гасіння якої постраждав рятувальник.
Джерело: голова райдержадміністрації Юрій Золкін, пресслужба ДСНС
Деталі: За словами політика, пролунало майже 10 вибухів. Під час одного з них дістав поранень співробітник ДСНС, йому надали медичну допомогу.
Пожежа, за словами Золкіна, продовжується.
У ДСНС зазначили, що поранений - старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Він у лікарні, загрози життю немає.
Там наголосили, що вибухи сталися внаслідок детонації вибухонебезпечних пристроїв, а потім загорілася трава.
Нагадаємо:
- 6 липня близько в Новоайдарському районі Луганської виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
- Внаслідок пожежі загинули 5 осіб.
Українська правда