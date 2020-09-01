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Пожежа на лінії розмежування: понад 10 вибухів та поранений рятувальник

Вівторок, 1 вересня 2020, 19:59

У Станиці Луганській сталася пожежа на лінії розмежування, під час гасіння якої постраждав рятувальник.

Джерело: голова райдержадміністрації Юрій Золкін, пресслужба ДСНС

Деталі: За словами політика, пролунало майже 10 вибухів. Під час одного з них дістав поранень співробітник ДСНС, йому надали медичну допомогу.

Пожежа, за словами Золкіна, продовжується.

У ДСНС зазначили, що поранений - старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Він у лікарні, загрози життю немає.

Там наголосили, що вибухи сталися внаслідок детонації вибухонебезпечних пристроїв, а потім загорілася трава.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: ДСНСДонбаспожежа


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