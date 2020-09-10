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Німеччина відправила дані щодо отруєння Навального в Організацію по забороні хімічної зброї

Четвер, 10 вересня 2020, 03:09

Міноборони Німеччини повідомило, що відправило дані щодо отруєння політика Олексія Навального в Організацію по забороні хімічної зброї (OPCW). 

Джерело: Der Standard   

Деталі: При цьому в міністерстві відзначили, що передавати дані безпосередньо Росії Берлін не збирається, тому що РФ і так є членом OPCW.

У свою чергу офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Мартіна Фіц нагадав, що "інформація, яка потрібна зараз, є у Росії, а не у Німеччини".

Довідка: OPCW — міжнародна організація, створена в 1997 році за підтримки ООН. Головні завдання — забезпечення контролю за дотриманням заборони на використання хімічної зброї, ліквідації його запасів, допомога державам у забезпеченні захисту від хімічної зброї, забезпечення нерозповсюдження хімічної зброї. Штаб-квартира розташована в Гаазі, Нідерланди.

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Теми: РосіяПутінНімеччинаНавальний


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