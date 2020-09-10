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Германия отправила данные по отравлению Навального в Организацию по запрещению химического оружия

Четверг, 10 сентября 2020, 03:09

Минобороны Германии сообщило, что отправила данные по отравлению политика Алексея Навального в Организацию по запрещению химического оружия (OPCW).

Источник: Der Standard     

Детали: При этом в Минобороны Германии отметили, что передавать данные напрямую России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом OPCW.

В свою очередь официальный представитель кабинета министров Германии Мартина Фиц напомнил, что "информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии".

Справка: OPCW — международная организация, созданная в 1997 году при поддержке ООН. Главные задачи — обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидации его запасов, помощь государствам в обеспечении защиты от химического оружия, обеспечение нераспространения химического оружия. Штаб-квартира расположена в Гааге, Нидерланды.

Напомним:

  • 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
  • Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
  • Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

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Темы: РосcияПутинГерманияНавальный


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