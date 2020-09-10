Пандемія: в країнах Європи минулої доби виявили 40 тисяч заражень

9 вересня у світі виявили 286 тисяч випадків зараження коронавірусом. Зокрема 40 тисяч в країнах Європи.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція, Росія, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 24-му місці.

Станом на 9 вересня у 213 країнах зафіксовано 28 014 741 випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 20 091 717 людини. 907 299 пацієнтів померло.

Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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