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Пандемия: в странах Европы за прошедшие сутки обнаружили 40 000 заражений

Четверг, 10 сентября 2020, 04:04

9 сентября в мире обнаружили 286 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 40 000 в странах Европы.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 24-м месте.

Станом на 9 вересня у 213 країнах зафіксовано 28 014 741 випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 20 091 717 людини. 907 299 пацієнтів померло.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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