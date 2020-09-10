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В ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та створення слідчого органу

Четвер, 10 вересня 2020, 05:02

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі та ініціював створення міжнародного слідчого органу для збору доказів правопорушень в країні.

Джерело: заява комітету ПАРЄ

Дослівно: "Комітет з юридичних питань і прав людини підтримує мужніх людей Білорусі, які борються за свої права і гідність. Сотні тисяч людей мирно ігнорують офіційні попередження і погрози відплати.

Є численні достовірні повідомлення про масові і серйозні порушення права на вільні і справедливі вибори, свободу вираження думок і зборів. Також є факти про застосування тортур та нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження з мирними демонстрантами.

Через виявлених порушень комітет відмовляється визнати результат останніх президентських виборів. Він вимагає, щоб вибори були повторені справедливим і прозорим чином під наглядом міжнародних спостерігачів".

Деталі: Комітет вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Щоб дати чіткий сигнал усім співробітникам сил безпеки, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами в терміновому порядку заснує міжнародний слідчий орган для збору інформації та забезпечення доказів правопорушень в Білорусі".

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвибори


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