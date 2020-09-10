В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси и создание следственного органа
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека заявил о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и инициировал создание международного следственного органа для сбора доказательств правонарушений в стране.
Источник: заявление комитета ПАСЕ
Дословно: "Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественных людей Беларуси, которые борются за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно игнорируют официальные предупреждения и угрозы возмездия.
Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Также есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами.
Через выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были повторены справедливым и прозрачным образом под наблюдением международных наблюдателей".
Детали: Комитет считает, что виноваты в серьезных нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.
"Чтобы дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности, серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси".
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Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.