В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси и создание следственного органа

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека заявил о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и инициировал создание международного следственного органа для сбора доказательств правонарушений в стране.

Источник: заявление комитета ПАСЕ

Дословно: "Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественных людей Беларуси, которые борются за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно игнорируют официальные предупреждения и угрозы возмездия.

Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Также есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами.

Через выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были повторены справедливым и прозрачным образом под наблюдением международных наблюдателей".

Детали: Комитет считает, что виноваты в серьезных нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

"Чтобы дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности, серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси".

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