Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОАСК просять скасувати утворення територіальних виборчих округів у Києві

Четвер, 10 вересня 2020, 08:45

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло прохання скасувати постанову про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Київської міськради 25 жовтня.

Джерело: сайт суду

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати Постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 07.09.2020 року №7 "Про утворення територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року".

Відповідний позов надійшов до суду від жителя Деснянського району Києва. На думку позивача, оскаржувана постанова була прийнята з порушенням визначеного законодавством строку.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі".



powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: Кількість заражень перевищила 145 тисяч, кількість смертей – 3 тисячі

ФотоТанкер Delfi забрали з одеського пляжу

Навального отруїли покращеним "Новічком", він мав померти в літаку – ЗМІ

Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

відео, оновленоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

Усі новини...
Останні новини
12:07
Лукашенко заявив, що владу не віддасть
12:07
Колесникова заявила в СК Білорусі про погрози і викрадення: вимагає розслідування
11:51
Родина Суркісів стала повноцінним власником А-Банку
11:48
Директору школи загрожує ув'язнення, якщо порушення карантину спричинило смерть учня – МОН
11:42
Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон
11:25
На кордоні з Румунією встановлять фотопастки
11:22
відеоМедведчук їхав в окупований Крим у супроводі поліцейських – ЗМІ
11:15
Всесвітній фонд природи б’є тривогу: в Україні все менше степів та прісноводних ресурсів
11:15
Балух третій день у важкому стані: ніхто не дає прогнозів
10:59
ЗАЗ оголосив про початок виробництва авто Groupe Renault для українського ринку
Усі новини...