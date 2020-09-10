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ОАСК просять скасувати утворення територіальних виборчих округів у Києві

Четвер, 10 вересня 2020, 08:45
ОАСК просять скасувати утворення територіальних виборчих округів у Києві

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло прохання скасувати постанову про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Київської міськради 25 жовтня.

Джерело: сайт суду

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати Постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 07.09.2020 року №7 "Про утворення територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року".

Відповідний позов надійшов до суду від жителя Деснянського району Києва. На думку позивача, оскаржувана постанова була прийнята з порушенням визначеного законодавством строку.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі".

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