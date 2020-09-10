ОАСК просят отменить создание территориальных избирательных округов в Киеве

В Окружной административный суд Киева поступила просьба отменить постановление об образовании территориальных избирательных округов по выборам депутатов Киевского горсовета 25 октября.

Источник: сайт суда

Дословно: "Окружной административный суд города Киева просят отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 07.09.2020 года №7 "Об образовании территориальных избирательных округов по очередным выборам депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года".

Соответствующий иск поступил в суд от жителя Деснянского района Киева. По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу".