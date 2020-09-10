Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Україні: Кількість заражень перевищила 145 тисяч, кількість смертей – 3 тисячі

Четвер, 10 вересня 2020, 08:53
COVID в Україні: Кількість заражень перевищила 145 тисяч, кількість смертей – 3 тисячі

За добу 9 вересня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 2 582 особам, 44 хворих померли, 1 174 пацієнтів одужали.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Загалом за час пандемії коронавірусну хворобу виявили у 145 612 жителів України, з них 3 023 хворих померли, а 65 877 осіб одужали. Зараз із коронавірусом – 76 712 осіб.

Найбільше нових випадків за 9 вересня зафіксовано у Харківській області – 339 (у самому Харкові – 265 випадків), крім того 6 пацієнтів із COVID-19 там померли.

У Києві зафіксували 298 нових випадків і 4 летальних. Крім того, у Київській області – 95 випадків і 2 летальних.

У Тернопільській області – 251 новий хворий, 4 пацієнти померли.

У Львівській області – 183 нових випадки, 1 летальний.

В Івано-Франківській області – 143 діагнози підтвердилося, 3 хворих за добу померли.

У Хмельницькій області – 142 нових випадки, 3 людини померли.

У Чернівецькій області – 134 нових захворювання, 2 пацієнтів померли.

У Рівненській області – 130 нових випадків, 3 летальних.

У Вінницькій області – 103 нових випадки, без жертв.

У Дніпропетровській області – 3 летальних випадки, нових – 89.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу щодо епідемічної ситуації повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 400 хворих.

9 вересня було зроблено 55 503 тестування, з них рекордні 29 708 тестувань методом ПЛР і 25 795 – методом ІФА.

Із тих, хто отримав уже позитивний результат у середу, було 178 дітей і 157 медпрацівників, а за весь час пандемії хворобу виявили у 9 414 дітей і 12 463 медпрацівників.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: