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COVID в Украине: Количество заражений превысило 145 тысяч, количество смертей – 3 тысячи

Четверг, 10 сентября 2020, 08:53

За сутки 9 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 2 582 людям, 44 больных умерли, 1 174 пациентов выздоровели.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Всего за время пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 145 612 жителей Украины, из них 3 023 больных умерли, а 65 877 человек выздоровели. Сейчас с коронавирусом – 76 712 человек.

Больше всего новых случаев за 9 сентября зафиксировано в Харьковской области – 339 (в самом Харькове – 265 случаев), кроме того 6 пациентов с COVID-19 там умерли.

В Киеве зафиксировали 298 новых случаев и 4 летальных. Кроме того, в Киевской области – 95 случаев и 2 летальных.

В Тернопольской области – 251 новый больной, 4 пациента умерли.

Во Львовской области – 183 новых случая, 1 летальный.

В Ивано-Франковской области – 143 диагноза подтвердилось, 3 больных за сутки умерли.

В Хмельницкой области – 142 новых случая, 3 человека умерли.

В Черновицкой области – 134 новых заболевания, 2 пациентов умерли.

В Ровенской области – 130 новых случаев, 3 летальных.

В Винницкой области – 103 новых случая, без жертв.

В Днепропетровской области – 3 летальных случая, новых – 89.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по эпидемической ситуации сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 400 больных.

9 сентября было сделано 55 503 тестирования, из них рекордные 29 708 тестов методом ПЦР и 25 795 – методом ИФА.

Из тех, кто получил уже положительный результат в среду, было 178 детей и 157 медработников, а за все время пандемии болезнь обнаружили у 9 414 детей и 12 463 медработников.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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