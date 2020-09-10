Стан Навального покращився, його охорону посилили – ЗМІ

Кримінальна поліція федеральної землі Берлін посилила заходи безпеки щодо російського опозиційного політика Алексєя Навального, який перебуває на лікуванні у клініці Шаріте після спроби отруєння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що після спільного розслідування Spiegel і слідчої платформи Bellingcat як кількість офіцерів, так і щільність контролю були збільшені навколо клініки.

Цей захід є відповіддю на поліпшення стану здоров'я Навального. У понеділок в Шаріте оголосили, що Навальний виведений зі штучної коми, з того часу його стан покращився.

Повідомляється, що поліція в Берліні хоче запобігти подальшим спробам замаху. Подібні спроби не виключаються з поліпшенням стану Навального, який зможе приймати все більше відвідувачів.

Згідно з інформацією від Bellingcat і Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці дня до свого падіння на борту літака з Томська до Москви. Його заяви можуть бути небезпечні для тих, хто стоїть за нападом.

Минулого тижня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.