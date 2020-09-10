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Состояние Навального улучшилось, его охрану усилили – СМИ

Четверг, 10 сентября 2020, 09:45
Состояние Навального улучшилось, его охрану усилили – СМИ

Криминальная полиция федеральной земли Берлин усилила меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в клинике "Шарите" после попытки отравления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что после совместного расследования Spiegel и следственной платформы Bellingcat как количество офицеров, так и плотность контроля были увеличены вокруг клиники.

Это мероприятие является ответом на улучшение состояния здоровья Навального. В понедельник в "Шарите" объявили, что Навальный выведен из искусственной комы, с тех пор его состояние улучшилось.

Сообщается, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки покушения. Подобные попытки не исключаются с улучшением состояния Навального, который сможет принимать все больше посетителей.

Согласно информации от Bellingcat и Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности дня до своего падения на борту самолета из Томска в Москву. Его заявления могут быть опасны для тех, кто стоит за нападением.

На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", более медленного действия, от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

Темы: НавальныйГермания
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