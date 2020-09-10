Голова МОЗ: Летальність від коронавірусу в Україні – одна з найнижчих

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні летальність від COVID-19 – одна з найнижчих у світі, вона знизилася до 2,1%.

Джерело: Степанов на брифінгу

Пряма мова голови МОЗ: "Показник летальності у нас в країні складає 2,1%. Це відсоток померлих від загальної кількості захворівших. Ми знизили летальність на 30%, якщо рівняти це з першими числами квітня – вона була на рівні 3%...

Летальність у нас – одна з найнижчих у світі, ми можемо пишатися нашими лікарями і нашим діями, які призводять до таких показників. Наприклад, у Франції летальність складає більш 9%, у Великій Британії – більше 11%, у Німеччині – близько 4%, у Сполучених Штатах Америки – близько 3%".

Деталі: Степанов наголосив, що найбільш небезпечна хвороба для людей старшого віку. Більше 90% померлих – це люди старше 50 років, і близько 79,7% – це люди, які мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, хронічні захворювання легень і нирок, злоякісні захворювання.

Знизити летальність, за словами міністра, допомогли не лише дії медиків, а й карантинні заходи та правила епідемічної безпеки: маски, чисті руки, дистанція.