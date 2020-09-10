Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Голова МОЗ: Летальність від коронавірусу в Україні – одна з найнижчих

Четвер, 10 вересня 2020, 10:21
worldometers.info

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні летальність від COVID-19 – одна з найнижчих у світі, вона знизилася до 2,1%.

Джерело: Степанов на брифінгу

Пряма мова голови МОЗ: "Показник летальності у нас в країні складає 2,1%. Це відсоток померлих від загальної кількості захворівших. Ми знизили летальність на 30%, якщо рівняти це з першими числами квітня – вона була на рівні 3%...

Летальність у нас – одна з найнижчих у світі, ми можемо пишатися нашими лікарями і нашим діями, які призводять до таких показників. Наприклад, у Франції летальність складає більш 9%, у Великій Британії – більше 11%, у Німеччині – близько 4%, у Сполучених Штатах Америки – близько 3%".

Деталі: Степанов наголосив, що найбільш небезпечна хвороба для людей старшого віку. Більше 90% померлих – це люди старше 50 років, і близько 79,7% – це люди, які мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, хронічні захворювання легень і нирок, злоякісні захворювання.

Знизити летальність, за словами міністра, допомогли не лише дії медиків, а й карантинні заходи та правила епідемічної безпеки: маски, чисті руки, дистанція.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміясвітМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: Кількість заражень перевищила 145 тисяч, кількість смертей – 3 тисячі

ФотоТанкер Delfi забрали з одеського пляжу

Навального отруїли покращеним "Новічком", він мав померти в літаку – ЗМІ

Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

відео, оновленоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

Усі новини...
коронавірус
У Києві знову майже три сотні нових хворих на COVID-19
Зеленський: Українцям байдуже, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин
COVID в Україні: Кількість заражень перевищила 145 тисяч, кількість смертей – 3 тисячі
Останні новини
12:07
Лукашенко заявив, що владу не віддасть
12:07
Колесникова заявила в СК Білорусі про погрози і викрадення: вимагає розслідування
11:51
Родина Суркісів стала повноцінним власником А-Банку
11:48
Директору школи загрожує ув'язнення, якщо порушення карантину спричинило смерть учня – МОН
11:42
Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон
11:25
На кордоні з Румунією встановлять фотопастки
11:22
відеоМедведчук їхав в окупований Крим у супроводі поліцейських – ЗМІ
11:15
Всесвітній фонд природи б’є тривогу: в Україні все менше степів та прісноводних ресурсів
11:15
Балух третій день у важкому стані: ніхто не дає прогнозів
10:59
ЗАЗ оголосив про початок виробництва авто Groupe Renault для українського ринку
Усі новини...