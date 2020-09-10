Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава МОЗ: Летальность от коронавируса в Украине – одна из самых низких

Четверг, 10 сентября 2020, 10:21
worldometers.info

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине летальность от COVID-19 – одна из самых низких в мире, она снизилась до 2,1%.

Источник: Степанов на брифинге

Прямая речь главы Минздрава: "Показатель летальности у нас в стране составляет 2,1%. Это процент умерших от общего количества заболевших. Мы снизили летальность на 30%, если сравнивать это с первыми числами апреля – она ​​была на уровне 3%...

Летальность у нас – одна из самых низких в мире, мы можем гордиться нашими врачами и нашим действиями, которые приводят к таким показателям. Например, во Франции летальность составляет более 9%, в Великобритании – более 11%, в Германии – около 4%, в Соединенных Штатах Америки – около 3%".

Детали: Степанов отметил, что наиболее опасна болезнь для людей старшего возраста. Более 90% умерших – это люди старше 50 лет, и около 79,7% – это люди, которые имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, хронические заболевания легких и почек, злокачественные заболевания.

Снизить летальность, по словам министра, помогли не только действия медиков, но и карантинные мероприятия и правила эпидемической безопасности: маски, чистые руки, дистанция.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямирМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоЖенский марш в Минске: 10 тысяч участников, десятки задержанных

Председатель Черниговской ОГА подал в отставку

Киевские школы переходят на обучение в условиях "оранжевой" зоны

Дрон ОБСЕ зафиксировал у линии соприкосновения тяжелое вооружение оккупантов

видео, фотоСБУ поймала ФСБшника, который готовил диверсию и планировал убийства бойцов ВСУ

Если Ленина похоронят: в РФ объявили конкурс на новую концепцию мавзолея

Все новости...
коронавирус
В Киеве снова почти три сотни новых больных COVID-19
Зеленский: Украинцам все равно, еврей их президент, христианин или мусульманин
COVID в Украине: Количество заражений превысило 145 тысяч, количество смертей – 3 тысячи
Последние новости
17:57
ЕС призвал Россию к немедленным действиям по делу похищенного чеченского активиста
17:40
фото, видеоЖенский марш в Минске: 10 тысяч участников, десятки задержанных
17:20
В Дании поддержали заявления Германии о возможной остановке строительства "Северного потока-2"
17:00
Председатель Черниговской ОГА подал в отставку
16:50
"Желтые жилеты" вернулись с протестами на улицы Франции
16:42
Ермак: Красный Крест получит беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО
16:27
Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино
16:08
Зеленский анонсировал еще одну встречу советников в нормандском формате
15:58
В аэропорту Одессы до конца 2020 года планируют открыть новую взлетно-посадочную полосу
15:56
Меркель: стремление к демократии в Беларуси растоптано ногами
Все новости...