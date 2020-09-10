Глава МОЗ: Летальность от коронавируса в Украине – одна из самых низких

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине летальность от COVID-19 – одна из самых низких в мире, она снизилась до 2,1%.

Источник: Степанов на брифинге

Прямая речь главы Минздрава: "Показатель летальности у нас в стране составляет 2,1%. Это процент умерших от общего количества заболевших. Мы снизили летальность на 30%, если сравнивать это с первыми числами апреля – она ​​была на уровне 3%...

Летальность у нас – одна из самых низких в мире, мы можем гордиться нашими врачами и нашим действиями, которые приводят к таким показателям. Например, во Франции летальность составляет более 9%, в Великобритании – более 11%, в Германии – около 4%, в Соединенных Штатах Америки – около 3%".

Детали: Степанов отметил, что наиболее опасна болезнь для людей старшего возраста. Более 90% умерших – это люди старше 50 лет, и около 79,7% – это люди, которые имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, хронические заболевания легких и почек, злокачественные заболевания.

Снизить летальность, по словам министра, помогли не только действия медиков, но и карантинные мероприятия и правила эпидемической безопасности: маски, чистые руки, дистанция.