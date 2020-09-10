Помпео: За отруєнням Навального можуть стояти топ-посадовці Росії

Держсекретар США Майк Помпео визнав у середу, що існує "істотний шанс", що за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального стоять високопоставлені російські чиновники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Помпео, США працюють в тандемі з європейськими державами, щоб знайти того, хто був відповідальний за отруєння відомого критика президента Владіміра Путіна. Хоча Помпео і не став безпосередньо покладати провину на російський уряд, він не став виключати його причетність до отруєння.

Помпео сказав, що спроби отруїти політичних дисидентів ставлять "чорні мітки" на країни.

"Люди в усьому світі бачать цей вид діяльності таким, яким він є. І коли вони бачать спробу отруїти дисидента, вони визнають: є істотний шанс, що це дійсно виходило від вищих російських чиновників. Я думаю, що це недобре для російського народу. Я думаю, що це недобре для Росії" – зазначив держсекретар.

Як зазначається, адміністрація Трампа досить обережно висловлювалася щодо отруєння Навального. Президент Дональд Трамп назвав цей епізод "трагічним", але сказав, що немає достатніх доказів, щоб точно знати, що сталося.

Помпео засудив отруєння 25 серпня, але його заява прямо не вказувала на відповідальність російського уряду.

Помпео також підписав спільну заяву міністрів закордонних справ країн-членів Групи семи з вимогою до Росії прояснити, хто несе відповідальність за напад.

Минулого тижня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.