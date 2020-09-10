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На кордоні з Румунією встановлять фотопастки

Четвер, 10 вересня 2020, 11:25
На кордоні з Румунією встановлять фотопастки
ілюстративне фото

Найближчим часом на українсько-румунському кордоні в межах Чернівецької області встановлять системи фото- та відеофіксації.

Джерело: начальник Чернівецького прикордонного загону Сергій Марцінкевич, цитує Державна прикордонна служба

Пряма мова: "… було визначено певний комплекс досить потужних заходів, які будуть впроваджуватись на території Чернівецької області. Перше, це інженерне облаштування кордону – ми вже розпочали і на всіх загрозливих напрямках зараз встановлюється загороджувальний паркан типу "Ягоза". На більш спокійних ділянках ми встановлюємо загородження сіткою Рабіца.

Планується оснащення засобами відеоспостереження, засобами фотофіксації. Також ми отримали велику кількість техніки високої прохідності – і мотоцикли, і потужні автомобілі, які дадуть змогу якісніше виконувати свої функціональні обов’язки у гірських важко прохідних місцях".

Деталі: Ще одним елементом удосконалення технічного забезпечення прикордонників стануть тепловізійні комплекси. Зазначається, що у румунських колег потойбіч кордону є вже 16 таких комплексів, в українських охоронців рубежу на цій ділянці тепловізійні комплекси дотепер не використовувалися.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаРумунія
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