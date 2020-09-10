На границе с Румынией установят фотоловушки

В ближайшее время на украинско-румынской границе в пределах Черновицкой области установят системы фото- и видеофиксации.

Источник: начальник Черновицкого пограничного отряда Сергей Марцинкевич, цитирует Государственная пограничная служба

Прямая речь: "... был определен комплекс довольно мощных мер, которые будут внедряться на территории Черновицкой области. Первое, это инженерное обустройство границы - мы уже начали и на всех направлениях, которые находятся под угрозой, сейчас устанавливается заградительный забор типа "Ягоза". На более спокойных участках мы устанавливаем ограждения сеткой Рабица.

Планируется оснащение средствами видеонаблюдения, средствами фотофиксации. Также мы получили большое количество техники высокой проходимости - и мотоциклы, и мощные автомобили, которые позволят более качественно выполнять свои функциональные обязанности в горных труднопроходимых местах".

Детали: Еще одним элементом совершенствования технического обеспечения пограничников станут тепловизионные комплексы. Отмечается, что у румынских коллег по ту сторону границы есть уже 16 таких комплексов, у украинских охранников границы на этом участке тепловизионные комплексы до сих пор не использовались.