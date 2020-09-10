Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон
Четвер, 10 вересня 2020, 11:42
Президент Володимир Зеленський здійснить перший офіційний закордонний візит з початку карантину – 15-16 вересня він відвідає Республіку Австрія.
Джерело: Офіс президента у Telegram
Дослівно: "У межах візиту заплановані переговори глави держави з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою".
Деталі: Також Зеленський та президент Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.
Під час візиту запланована участь Зеленського та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.
Передісторія:
- Останній офіційний закордонний візит президент України здійснив 14-15 лютого. Це була поїздка до Німеччини, де Зеленський брав участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Українська правда