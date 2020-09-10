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Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон

Четвер, 10 вересня 2020, 11:42
Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський здійснить перший офіційний закордонний візит з початку карантину – 15-16 вересня він відвідає Республіку Австрія.

Джерело: Офіс президента у Telegram

Дослівно: "У межах візиту заплановані переговори глави держави з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою".

Деталі: Також Зеленський та президент Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Зеленського та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Передісторія:

  • Останній офіційний закордонний візит президент України здійснив 14-15 лютого. Це була поїздка до Німеччини, де Зеленський брав участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Українська правда
Теми: ЗеленськийАвстріядипломатичні відносини
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