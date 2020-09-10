Зеленский впервые с начала карантина поедет за границу

Президент Владимир Зеленский совершит первый официальный зарубежный визит с начала карантина – 15-16 сентября он посетит Республику Австрия.

Исправлено: В предыдущей версии новости ошибочно было указано, что состоится презентация "русскоязычного" аудиогида. Приносим извинения читателям.

Источник: Офис президента в Telegram

Дословно: "В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой".

Детали: Также Зеленский и президент Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Во время визита запланировано участие Зеленского и его жены в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Предыстория: