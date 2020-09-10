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Зеленский впервые с начала карантина поедет за границу

Четверг, 10 сентября 2020, 11:42
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский совершит первый официальный зарубежный визит с начала карантина – 15-16 сентября он посетит Республику Австрия.

Источник: Офис президента в Telegram

Дословно: "В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой".

Детали: Также Зеленский и президент Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Во время визита запланировано участие Зеленского и его жены в церемонии презентации русскоязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Предыстория:

  • Последний официальный зарубежный визит президент Украины совершил 14-15 февраля. Это была поездка в Германию, где Зеленский принимал участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАвстриядипломатические отношения


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