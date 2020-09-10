Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ".

Источник: Лукашенко при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора РБ, цитирует госинформагентство БелТА

Прямая речь: "Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал…

В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет".

Детали: Лукашенко также отметил силовикам, что "наклонить его не получится" и призвал "становиться рядом и спасать страну".

Напомним: В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.

Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов призидии совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.