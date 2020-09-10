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В Україні буде прохолодно, але сухо

Четвер, 10 вересня 2020, 12:21
В Україні буде прохолодно, але сухо
Фото pinterest.com

У найближчі дні в Україні трохи похолоднішає, але опади не прогнозуються.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 11 вересня в Україні без опадів, вночі +7-13°, вдень +18-23°, у південних, східних областях та на Закарпатті вночі +12-17°, вдень +24-29°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень +11-16°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в п'ятницю без опадів, вночі +11-13°, вдень +20-22°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 11 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці +33,6 градусів у 1898 році, найнижча – вночі на позначці +4,7 градусів у 1935 і 1968 роках.

12 вересня в Україні без опадів, вночі в південній частині і на Закарпатті +11-16°, вдень +25-30°; на решті території вночі +6-11°, вдень +19-24°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу без опадів, вночі +11-13°, вдень +21-23°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Теми: погода
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