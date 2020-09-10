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В Украине будет прохладно, но сухо

Четверг, 10 сентября 2020, 12:21
Фото pinterest.com

В ближайшие дни в Украине немного похолодает, но осадки не прогнозируются.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 11 сентября в Украине без осадков, ночью +7-13°, днем +18-23°, в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью +12-17°, днем +24-29°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем +11-16°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью +11-13°, днем +20-22°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +33,6 градусов в 1898 году, самая низкая – ночью  на отметке +4,7 градусов в 1935 и 1968 годах.

12 сентября в Украине без осадков, ночью в южной части и на Закарпатье +11-16°, днем +25-30°; на остальной территории ночью +6-11°, днем +19-24°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу без осадков, ночью +11-13°, днем +21-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
   

Темы: погода


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