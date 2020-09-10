У Міграційній службі легалізували бойовиків ОРДО – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадовців Державної міграційної служби в Донецькій області, які легалізували бойовиків ОРДО.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Слідчі спецслужби встановили, що посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, чиновникам окупаційної адміністрації та бойовикам терористичної організації, які ніколи не перетинали лінію розмежування.

Під час обшуків в офісах сервісних центрів та Міграційної служби правоохоронці вилучили форми, які були заповнені на учасників НЗФ і зберігаються в архівах та електронних реєстрах. За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними.

Також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток та медичних довідок на ім’я осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації).

В СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів головного управління ДМС.