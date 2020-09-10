Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міграційній службі легалізували бойовиків ОРДО – СБУ

Четвер, 10 вересня 2020, 12:22

Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадовців Державної міграційної служби в Донецькій області, які легалізували бойовиків ОРДО.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Слідчі спецслужби встановили, що посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, чиновникам окупаційної адміністрації та бойовикам терористичної організації, які ніколи не перетинали лінію розмежування.

Під час обшуків в офісах сервісних центрів та Міграційної служби правоохоронці вилучили форми, які були заповнені на учасників НЗФ і зберігаються в архівах та електронних реєстрах. За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними.

Також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток та медичних довідок на ім’я осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів. 

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації).

В СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів головного управління ДМС.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Міграційна службаОРДЛОСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Міграційна служба
ДМС зупиняє анулювання закордонних паспортів з хибною транслітерацією і відновить скасовані – депутат
ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року
Міграційна служба не відмовляла ексдобровольцю з Білорусі, документи вже оформляють
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: