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В Миграционной службе легализовали боевиков ОРДО – СБУ

Четверг, 10 сентября 2020, 12:22

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Государственной миграционной службы в Донецкой области, которые легализовали боевиков ОРДО.

Источник: сайт СБУ

Детали: Следователи установили, что должностные лица госслужбы оформляли документы украинского образца, в том числе заграничные паспорта, чиновникам оккупационной администрации и боевикам террористической организации, которые никогда не пересекали линию разграничения.

Во время обысков в офисах сервисных центров и Миграционной службы правоохранители изъяли формы, которые были заполнены на участников НВФ и хранятся в архивах и электронных реестрах. По решению суда, бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными.

Также обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек и медицинских справок на имя лиц, которые подозреваются в совершении преступлений. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации).

В СБУ задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов главного управления ГМС.

Украинская правда
Темы: Миграционная службаОРДЛОСБУ


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